Gaziantep'te 9 yaşındaki çocuğun havaya ateş etmesine soruşturma
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Gaziantep'te 9 yaşındaki çocuğun havaya ateş etmesine soruşturma

Gaziantep'te 9 yaşındaki çocuk tarafından havaya ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te 9 yaşındaki çocuğun havaya ateş etmesine soruşturma
27.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:54

Gaziantep'te 9 yaşındaki çocuk tarafından havaya ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, küçük yaştaki bir çocuğun havaya ateş ederken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılması üzerine Gaziantep Valiliği soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmada küçük çocuğun CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın (52) 9 yaşındaki torunu olduğu tespit edildi.

Karkamış ilçesi Karanfil Mahallesi'nde gerçekleştirilen olayla ilgili "6136 Sayılı Kanuna muhalefetten" işlem başlatılırken, silahın muhafaza altına alınması, çocuğun avukat huzurunda mağdur olarak, videoyu paylaşan dedesi Mehmet Polat'ın da şüpheli olarak ifadesinin alınması kararlaştırıldı.

Polat ile torununun bugün emniyette ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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