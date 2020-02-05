Gaziantep'te 9. Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı

05.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:16

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PEN-KON) ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen 9'uncu Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX) açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tekstil sektöründe gelecek olduğunu söyledi.

Üzerlerine düşen sorumlulukları yapmaya hazır olduklarını ifade eden Gül, elle tutulan her türlü önerileri, talepleri konuşarak hayata geçirebileceklerini belirtti.

Fuarda yabancı heyetlerin de bulunduğunu ifade eden Gül, "İhracat her geçen gün artıyor. OSB'de enerji tüketimi artıyor. Bu da daha fazla üretim demek. Ocakta bir yıl önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 enerji artışı oldu. Artık Gaziantep markası aranan markalardan oldu. Gaziantep ürünleri şimdi taklit edilmeye başlandı. Üretiyoruz, ürettiğimiz malın karşılığı var; aranan, güven duyulan imajı var. Bundan dolayı bizi birileri taklit etmeye başladı." dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep'in tarihi, kültürel zenginlikleri, sanayisi, ticareti, turizmi ve mutfağıyla Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Kentin birçok sektörde üretim payı açısından ilk sıralarda yer aldığını, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan bir kapısı konumunda bulunduğunu ifade eden Ünverdi, "Gaziantep geçen yılı 7,5 milyar dolarlık ihracatla rekor kırarak kapattı. 2020 iyi bir başlangıçla açıldı. Ocak ayında 616 milyon 491 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İnşallah bu yıl sonunu da rekorla kapatacağız. Ülkemizin ve kentimizin lokomotifi olan tekstil, penye ve konfeksiyon sektörlerinde katma değeri artırılmış ürünler üretmeye devam etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Ünverdi, tekstilin ülke ekonomisi ve ihracatında önemli payı bulunduğunu vurgulayarak, "2019 yılında 17 milyar 700 milyon 869 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiş. Gaziantep'ten de 153 milyon 432 bin dolarlık ihracat yapıldı. Hazır giyimdeki gücümüzü markalaştırarak üçe, dörde katlayabiliriz. Bu potansiyele sahibiz. Moda trendlerini, tasarımı belirleyen kent olabiliriz. Ar-Ge, tasarım konusuna eğilmeli, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

8 Şubat'a kadar ziyaret edilecek fuarda 110 firma 300 markayla yer aldı.

Fuarın açılışına AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve oda başkanları katıldı.

Kaynak: AA