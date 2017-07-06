Gaziantep'te 9 Kişinin Öldürülmesi Davası

Gaziantep'te ayrı yaşadığı eşi Tuğba Taş'ı ve 8 akrabasını öldürdüğü, 2 çocuğu yaraladığı gerekçesiyle 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Yusuf Taş ile kendisine yardım ettiği iddia edilen 4 yakınının yargılanmasına devam edildi.



3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Taş'a yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 4 sanık ve avukatları katıldı.



Tuğba Taş ile 3 akrabasının öldürüldüğü Düztepe Mahallesi'ndeki evin yan tarafında oturduğunu belirten İslim Bozkurt, olay günü silah sesi duyduktan sonra pencereye yöneldiğini belirterek, "Sokağa baktığımda elinde silah olan bir kişi gördüm. Yüzü kapalıydı, 'dışarı çıkanı vururum' diye tehdit etti. Korkup içeri girdim." dedi.



Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen bazı tanıklar hakkında zorla getirilme kararı verdi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan sanığın kullandığı telefona ilişkin istenen HTS raporlarının geldiğini belirten mahkeme heyeti, 700 sayfalık raporun bilirkişiye gönderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.



Olay



Merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde 5 Ocak 2015'te Yusuf Taş'ın, aralarında eşinin de bulunduğu 4 kişiyi silahla öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı öne sürülmüştü. Olaydan kısa süre sonra Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi'ndeki bir evde zanlının amcası, yengesi ve 3 çocukları da silahla öldürülmüştü.