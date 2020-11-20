Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

20.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:34
Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yakalanan 9 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yakalanan 9 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pancarlı Mahallesi'nde yakalanan 3 şüpheli şahsın üzerlerinden bir miktar uyuşturucu maddesi ile İbrahimli Mahallesi'nde bulunan bir marketten çalındığı tespit edilen 4 parça malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yapılan araştırmada toplam 9 işyerinden, açıktan ve ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

İlgili Haberler

Gaziantep'te, kapkaç ve dolandırılıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Gaziantep'te, kapkaç ve dolandırılıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Gaziantep'te 5 yıl önce polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Gaziantep'te 5 yıl önce polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Şişli'de bir müzisyenin yaralanması olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Şişli'de bir müzisyenin yaralanması olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Şafak Sezer Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Caner Erkin Dorukhan Toköz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Türk Kasım Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 22:34:33. #1.14#
title