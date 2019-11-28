Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te durdurulan bir otobüste yapılan denetlemede 9 düzensiz göçmen yakalandı.

28.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:58
Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen yakalandı

'te durdurulan bir otobüste yapılan denetlemede 9 düzensiz göçmen yakalandı.


Şehitkamil ilçesi Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde kimlik denetimi yapıldı. Yapılan denetlemelerde 9 yabancı uyruklunun üzerinde bulunan yol izin belgelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Otobüsten indirilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilen 9 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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