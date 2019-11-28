Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şehitkamil ilçesi Sani Konukoğlu Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan ve Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 9 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üst aramasında, sahte yol izin belgesi ele geçirildi.
Gözetim altına alınan düzensiz göçmenlerle ilgili başlatılan yasal sürecin sürdüğü bildirildi.