Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

28.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:40
Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen yakalandı

'te yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl ekipleri ilçesi Sani Konukoğlu Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan ve Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 9 kişi yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üst aramasında, sahte yol izin belgesi ele geçirildi.

Gözetim altına alınan düzensiz göçmenlerle ilgili başlatılan yasal sürecin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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