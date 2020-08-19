Gaziantep'te 9 bin kişiyle koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te 9 bin kişiyle koronavirüs denetimi

Gaziantep'te 9 bin kişiyle koronavirüs denetimiGAZİANTEP'te Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldıİçişleri Bakanlığı'nca, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi...

19.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:47

Gaziantep'te 9 bin kişiyle koronavirüs denetimi

GAZİANTEP'te Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemlerin denetleneceğini açıklandı.

Gaziantep'te Vali Davut Gül'ünde katıldığı denetimlerde 9 bin kişilik ekip görev aldı.

Vaka sayılarının yoğun olduğu iller arasında olan Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyaran Vali Gül, Karagöz caddesinde denetimler sırasında ziyaret ettiği esnafa tavsiyelerde bulundu, vatandaşlara maske dağıttı.

Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te daha önce açıkladıklarının dışında yeni tedbirlerin olmadığını ve 65 yaş üzeri olan vatandaşların düğünlere gitmeleri, toplu taşımalara belli saatlerde binme ve pazar yerlerine kalabalık saatlerde gitmeme gibi kısıtlamaların devam ettiğini vurguladı.

Maske kullanımının önemine de değinen Vali Gül, denetimlerin farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Vali Gül, "Gaziantep'te bu anlamda denetim yapan 9 bin civarında koronavirüs denetimi yapan arkadaşımız var. İnşallah bu denetimler neticesinde şehrimiz daha kontrollü bir hale gelmiş olacak. Burada hangi denetimleri yaparsak yapalım temelde vatandaşlarımızdan beklediğimiz kurallara uymalarıdır. Maskeleri sadece denetimlerde takarlarsa biz bir sonuç alamayız. Maskeler kendi sağlıkları için gerekli. Mesafe kendi sağlıkları için gerekli. Gaziantep olabildiğince her gün bu kurallara uyuyor. Her günde kurallara uyma oranımız artıyor. Türkiye'nin her tarafında genel denetimler oluyor. Daha öncede birkaç defa bu denetimleri olmuştu. Bugün kamu kurum kuruluşlarının bütün amirleri, kaymakamlarımız, il valileri, emniyet ve jandarmanın yetkilileri, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, odalarımız, borsalarımız olarak denetimlere çıktık. Daha çok uyarıcı, vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak için yapılan denetimlerdir" diye konuştu.

Gaziantep'te 9 bin kişiyle koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Magazin
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Güncel
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek Ekonomi
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam...
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Güncel
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Güncel
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi
Altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi
Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Aylin Nazlıaka Vladimir Putin Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Silah Karar Rusya
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 9 bin kişiyle koronavirüs denetimi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 17:51:00. #1.14#
title