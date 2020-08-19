Gaziantep'te 9 bin kişiyle koronavirüs denetimi Gaziantep'te 9 bin kişiyle koronavirüs denetimiGAZİANTEP'te Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldıİçişleri Bakanlığı'nca, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi...

Gaziantep'te 9 bin kişiyle koronavirüs denetimi

GAZİANTEP'te Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemlerin denetleneceğini açıklandı.

Gaziantep'te Vali Davut Gül'ünde katıldığı denetimlerde 9 bin kişilik ekip görev aldı.

Vaka sayılarının yoğun olduğu iller arasında olan Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyaran Vali Gül, Karagöz caddesinde denetimler sırasında ziyaret ettiği esnafa tavsiyelerde bulundu, vatandaşlara maske dağıttı.

Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te daha önce açıkladıklarının dışında yeni tedbirlerin olmadığını ve 65 yaş üzeri olan vatandaşların düğünlere gitmeleri, toplu taşımalara belli saatlerde binme ve pazar yerlerine kalabalık saatlerde gitmeme gibi kısıtlamaların devam ettiğini vurguladı.

Maske kullanımının önemine de değinen Vali Gül, denetimlerin farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Vali Gül, "Gaziantep'te bu anlamda denetim yapan 9 bin civarında koronavirüs denetimi yapan arkadaşımız var. İnşallah bu denetimler neticesinde şehrimiz daha kontrollü bir hale gelmiş olacak. Burada hangi denetimleri yaparsak yapalım temelde vatandaşlarımızdan beklediğimiz kurallara uymalarıdır. Maskeleri sadece denetimlerde takarlarsa biz bir sonuç alamayız. Maskeler kendi sağlıkları için gerekli. Mesafe kendi sağlıkları için gerekli. Gaziantep olabildiğince her gün bu kurallara uyuyor. Her günde kurallara uyma oranımız artıyor. Türkiye'nin her tarafında genel denetimler oluyor. Daha öncede birkaç defa bu denetimleri olmuştu. Bugün kamu kurum kuruluşlarının bütün amirleri, kaymakamlarımız, il valileri, emniyet ve jandarmanın yetkilileri, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, odalarımız, borsalarımız olarak denetimlere çıktık. Daha çok uyarıcı, vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak için yapılan denetimlerdir" diye konuştu.

Kaynak: DHA