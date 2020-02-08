Gaziantep'te 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Haberler » Güncel » Gaziantep'te 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haber

Gaziantep'te 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı.

08.02.2020 23:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:06
Gaziantep'te 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'te düzenlenen operasyonda 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, 9 bin 500 gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler