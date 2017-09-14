Gaziantep'te 9 Bin 350 Koli Glutensiz Gıda Paketi Dağıtıldı
Şahinbey Belediyesi çölyak hastalarına, sosyal market aracılığıyla 9.350 glutensiz gıda paketi kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.
Şahinbey Belediyesi çölyak hastalarına, sosyal market aracılığıyla 9.350 glutensiz gıda paketi kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.
Şahinbey Belediyesi çölyak hastalarına, her ay yaptığı yardımı sürdürmeye devam ediyor. Sosyal market aracılığıyla içerisinde 5 kilogram glutensiz un, 1 paket glutensiz makarna, 0.5 kilogram glutensiz irmik, 1 paket glutensiz bisküvi ve 0,5 kg mısır unundan oluşan paket hazırlayan Şahinbey Belediyesi, hazırladığı paketi 495 aileye dağıtarak çölyak hastalarının yüzünü güldürüyor. Şahinbey Belediyesi Sosyal Market'inde gerçekleştirilen glutensiz gıda paketi dağıtımına AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vatandaşlar katıldı.
"Vatandaşın derdiyle dertleniyoruz"
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti kadrolarının vatandaşın her sorununa yetiştiğine dikkati çekerek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun bu etkinliğinde çölyak hastaları yakınları oldukça mutlu ve memnun. Özellikle gulitene karşı alerjisi olan bu hastalarımızın, bu ürünleri elde etmeleri biraz zor ve pahalı. Ancak, Şahinbey Belediyemiz her ay 500 kişiye gulitensiz un kolisi dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu çalışma beni gururlandırıyor. Belediyelerimizin bütün alanlara el atmış olması, halkımıızn ihtiyaç içerisinde olduğu sağlığını ilgilendiren ürünlere kadar destek vermesi bizleri mutlu etti. Burada şunu gördüm ki, halkımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bu kadroları boşuna sevmiyor. Halka hizmet eden kadrolarımız vatandaşın dertleriyle dertlenip, sosyal yaşamıyla ilgileniyor. Bu nedenle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu ev çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi.
"Hastalarımızın yanındayız"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çölyak hastalarına her zaman destek olacaklarını belirterek, "Çölyak hastalarımız hayatın bir gerçeği ve kendilerine dağıtılan bu unları da her yerde bulmaları mümkün değil. Bu nedenle 2013 yılından buyana bu hastalarımıza gulitensiz unun yanı sıra irmik, makarna, mısır unu ve bisküvi de dağıtmak suretiyle kendi yemeklerini istedikleri gibi yapabiliyorlar. Buradaki amcacımız bu hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak. Fırıncılar odası ile görüştük inşallah düzenli olarak bu işi yapan bir fırının açılmasını istiyoruz. Gaziantep'te yaklaşık 1.200 tane gulitene karşı alerjisi olan hastamız var. İnşallah böyle bir fırın açıldığı takdirde bu ihtiyaçta karşılanmış olacak. Şu ana kadar 9.350 koli gulitensiz un kolisi dağıtımı yaptık. Rabbimden hastalarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP