Gaziantep'te 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'te 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildiGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin bir garaja düzenlediği operasyonda 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polisin bir garaja düzenlediği operasyonda 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kaçak sigaraların Nizip ilçesindeki bir TIR garajında gizlendiğini saptadı. Adrese operasyon düzenleyen polisler, garajda yaptığı aramada 9 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan polis, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı. Kaynak: DHA