Gaziantep'te 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki bir bağ evine operasyon düzenledi.
Ekipler, adreste yaptığı aramada 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt buldu.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA