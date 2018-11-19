Gaziantep'te 9 Ayrı Adrese Uyuşturucu Operasyonu : 16 Gözaltı
Gaziantep'te 9 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu : 16 gözaltıGAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri 9 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Gaziantep'te 9 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu : 16 gözaltı
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri 9 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Olayda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hacıbaba, İncilikaya ve Vatan mahallelerinde 9 farklı adrese operasyon düzenledi. Olayda 16 şahıs gözaltına alındı.
Polis ekipleri operasyonda 985 gram esrar, 490 gram eroin, 23 gram metamfetamin (ateş-buz), uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 295 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 16 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu.
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