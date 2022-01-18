Gaziantep'te 88 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 88 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 88 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerini engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Bir araçta yapılan aramada 88 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri