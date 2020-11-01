Gaziantep'te 872 kişiye koronavirüs cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te 872 kişiye koronavirüs cezası

01.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:21
Gaziantep'te 872 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs kurallarını ihlal eden 872 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs kurallarını ihlal eden 872 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 872 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden 900'er lira idari para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 17 kişi de 3150'şer lira idari para cezası uygulandıktan sonra yurda yerleştirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

İlgili Haberler

Ataşehir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: 49 kişiye para cezası
Ataşehir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını: 49 kişiye para cezası
Kaçak avlanan 6 kişiye 22 bin 151 lira para cezası kesildi
Kaçak avlanan 6 kişiye 22 bin 151 lira para cezası kesildi
Karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye para cezası verildi
Karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye para cezası verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

İzmir'deki depremde acı tesadüf - HaberlerGaziantep'te 872 kişiye koronavirüs cezası - HaberlerSağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(İzmir'deki deprem) Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz... - HaberlerEski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor - HaberlerBüyükşehir Belediyesinden kent girişlerine çevre düzenlemesi - HaberlerSon dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz-... - HaberlerSon dakika... Ümraniye'de gecekondu yangını - HaberlerSon dakika haberleri | Kızlarının kardeş isteğini kırmayan çift üç çocuğa anne baba oldu - HaberlerSon dakika... MSB: "PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi" - HaberlerSon dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(İzmir'deki deprem) Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması... - HaberlerSon Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak - HaberlerEnkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü - HaberlerAzerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı - Haber2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay - Ekonomi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Şafak Sezer Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Erol Bulut Mbaye Diagne Mehmet Özdilek Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 872 kişiye koronavirüs cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 11:23:38. #1.14#
title