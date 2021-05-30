Gaziantep'te 850 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 850 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 850 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 850 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 850 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Şehitkamil ilçesinde bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramalar 850 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sahte bandrollü sigaralarla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 850 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi - Haberler
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