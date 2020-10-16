Gaziantep'te 850 kişiye koronavirüs cezası
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Gaziantep'te 850 kişiye koronavirüs cezası

16.10.2020 09:48 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:52
Gaziantep'te 850 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 850 kişiye, cezai işlem uygulandı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 850 kişiye, cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün kent genelinde yapılan denetimlerde 850 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten 900'er lira idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde kontrol edilen 124 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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