Gaziantep'te 848 kişiye koronavirüs cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te 848 kişiye koronavirüs cezası

17.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:33
Gaziantep'te 848 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 848 kişiye, idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 848 kişiye, idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dün yapılan denetimlerde 848 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten 900'er lira idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 17 kişi de 3150'şer lira idari para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Özgü Namal Halil Sezai Yasmin Erbil
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Eddie Newton Mustafa Cengiz Garry Rodrigues
Daha Fazla Füze S 400 Futbolcu Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 848 kişiye koronavirüs cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 11:34:43. #1.14#
title