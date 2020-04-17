Gaziantep'te 840 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi Gaziantep'te, 840 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep'te, 840 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetle yüklü miktarda kaçak nargile tütünü sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takip ettiği aracı Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada 840 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Sürücü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA