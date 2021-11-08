Gaziantep'te 84 şüpheliye 'kaçakçılık' gözaltısı - Haberler
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Gaziantep'te 84 şüpheliye 'kaçakçılık' gözaltısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 84 şüpheliye 'kaçakçılık' gözaltısı

GAZİANTEP'te polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonlarda son bir haftada 84 kişi, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonlarda son bir haftada 84 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, son bir haftada kentte gerçekleştirilen çok sayıda operasyonda ve durdurularak arama yapılan araçlarda; 25 bin 327 paket gümrük kaçağı sigara, 86 gümrük kaçağı cep telefonu, 60 litre dökme içki, 10 şişe gümrük kaçağı alkol, 19 kilogram nargile tütünü, 134 tarihi eser sikke, 4 tarihi eser, 35 tabanca, 35 şarjör ve 164 fişek ele geçirildi. Bulunan malzemelere el koyulurken, gözaltına alınan 84 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Gaziantep'te 84 şüpheliye 'kaçakçılık' gözaltısı

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