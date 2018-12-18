Gaziantep'te 811 Kadına Mesleki Eğitim

İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü ile Şehitkamil Belediyesinin yürüttüğü proje kapsamında, 811 kadına mesleki eğitim veriliyor.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ücret alarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İlçede yaşayan 811 kadın, çeyiz ürünleri hazırlama, iğne oyası, dekoratif ahşap süsleme, kadın giysileri dikme, saç bakımı ve yapımı ile animasyon kurslarında eğitim görüyor.

Seyrantepe Aile Merkezi'ni ziyaret eden İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Sıraç Ekin, burada yaptığı konuşmada, kadınların ekonomik faaliyetlere bağlı üretime destek vermelerini sağlamak adına çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Kadınların ürettikleri ürünlerin çok başarılı olduğunu kaydeden Ekin, şunları belirtti:

"Kadınlarımızın evde oturacakları yerde, bu eğitimlere katılmaları bizleri mutlu etti. Bu memnuniyet verici çalışmaların, sosyal entegrasyonun ve ev ekonomisine olan katkının devamı noktasında kursiyerlerimizin talebi olduğu biliyoruz. Bu projenin devam etmesi yönünde bir düşüncemiz var. Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleklerin canlandırılmasında tekrar görev ve rol almamız bizi ziyadesiyle sevindirmiştir. Biten kursların ileriki tarihlerde tekrar hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarımız olacaktır."

Kadınlara ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci ise "Gerçekten çok başarılı çalışmalar gördük. Bu konuda emek veren tüm kursiyerlerimizi kutluyorum. Belediyesi olarak hanım kardeşimize hizmet vermek bizim için mutluluk verici. Bu projelere elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA