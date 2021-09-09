Gaziantep'te 80 bin 612 kaçak ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 80 bin 612 kaçak ilaç ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 80 bin 612 kaçak ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentteki bir evde arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramada 80 bin 612 kaçak ilaç ele geçirdi.

Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz