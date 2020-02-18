Gaziantep'te 8 şüpheli şahıs yakalandı
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Gaziantep'te 8 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 8 şüpheli şahıs ile çok sayıda ateşli silah yakalandı.

18.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:55
Gaziantep'te 8 şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 8 şüpheli şahıs ile çok sayıda ateşli silah yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, ilçe genelinde genel asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 1 adet kapsam dışı bıçak ve 23 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirile malzemelerle ilgili 8 şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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