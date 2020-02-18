Gaziantep'te 8 şüpheli şahıs yakalandı

18.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:55

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda 8 şüpheli şahıs ile çok sayıda ateşli silah yakalandı.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, ilçe genelinde genel asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 1 adet kapsam dışı bıçak ve 23 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirile malzemelerle ilgili 8 şüpheli şahıs yakalandı.



Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA