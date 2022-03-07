Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünverdi, mesajında, kalkınmanın ve toplumsal refahın artması için kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması gerektiğini belirtti.

Tolum yapısının temelinde kadının olduğunu aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Ülke nüfusumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor ve bu güçlü potansiyeli yaşamın her alanında değerlendirmek zorundayız. Kadınlarımızın sosyal yaşama katılımını artırabilirsek toplumsal refahımız artacak, kalkınmamız hız kazanacaktır. Sadece belli alanlarda değil sanayisi ve ihracatıyla Türkiye'ye rol model olmuş şehrimizde üretimde, sanayimizde kadınların daha çok yer almasını istiyoruz. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları ile kurum ve kuruluşlarımızın yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde önemli mesafeler kat ettik. Kamu tarafından da kadınlarımıza yönelik çalışma koşullarının oluşturulması, desteklenmesi noktasında atılacak yeni adımların bu sürece olumlu katkılarının olacağına inanıyoruz."

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ise kadınların yapıları gereği fedakar ve güçlü bir özelliğe sahip olduğunu belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da 8 Mart'ın tüm dünyada kadınların daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını kaydetti.

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve etkin bir şekilde yer almalarının, toplumsal refahın ve ekonomik büyümenin artması açısından kilit önem taşıdığını ifade etti.