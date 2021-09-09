Gaziantep'te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı
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Gaziantep'te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

Gaziantep'te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüphelide gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yaptığı takip ve çalışmalar sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler
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