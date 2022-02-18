Gaziantep'te 8 firari hükümlü yakalandı
AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 2 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları bulunan 8 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel