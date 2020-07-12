Gaziantep'te 8 ev karantinaya alındı
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Gaziantep'te 8 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 ev karantinaya alındı.

Gaziantep'te 8 ev karantinaya alındı
12.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:10

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Şahmaran Mahallesi'nde ikamet eden kişiyi ziyarete gelen yakınlarında koronavirüs vakası tespit edildi.

Bunun üzerine kişi hastanede tedavi altına alınırken, filyason ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu temaslı şahısların bulunduğu 8 ev ile 31 kişi karantinaya alındı.

Binaların çevresiyle sürücünün kullandığı araç, tarlada kullanılan traktör ve römork etrafına İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet şeridi çekildi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı ikametlerde oturanların gözetimde kaldıkları sürece tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırım, gazetecilere, olayın il merkezinden gelen yakınlarının ziyaretinin ardından meydana geldiğini, mahallede her türlü tedbirlerin alındığını söyledi.

Kaynak: AA

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