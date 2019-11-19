Gaziantep'te 765 şişe sahte alkol ele geçirildi
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Gaziantep'te 765 şişe sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 765 şişe sahte alkol ve 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

19.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:59
Gaziantep'te 765 şişe sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 765 şişe sahte alkol ve 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Şehitkamil ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde bulunan bir depo, bir araç ve bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 765 şişe sahte alkol ve 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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