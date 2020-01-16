Gaziantep'te 76 bin kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

16.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 23:14

Gaziantep'te bir depo ile otomobilde yapılan aramada, 75 bin 959 kaçak kozmetik eşya ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahitkamil ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir depoyla otomobile baskın gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 75 bin 959 kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA