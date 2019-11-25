Gaziantep'te 75 amatör spor kulübüne malzeme desteği

25.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:56

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Spor Şehri Gaziantep" projesi kapsamında 75 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin Çetin Emeç Salonu'nda gerçekleşen törendeki konuşmasında, son 17 yılda Türkiye'ye her alanda yatırımlar yapıldığını belirterek, özellikle gençlik ve sporla ilgili yatırımların son dönemde büyük bir ivme kazandığını vurguladı.

Kendilerinin de kentte bu alanda çalışmaları olduğunu aktaran Şahin, "Sporuyla yükselen, gençleriyle yükselen, insanıyla yükselen Gaziantep hedefine hızla ilerliyoruz." dedi.

Şahin, bütün ilçelerde yüzme havuzu ve spor salonu yapıldığını anlatarak, "Şahinbey ve Şehitkamil'de toplam 33 tesis yapılıyor. Yarısını Valilik yapıyor, yarısını Büyükşehir olarak biz yapıyoruz. 6 yıl içinde tamamlanacak. Ulaşılabilir olmak çok önemli. Büyük büyük tesislerden daha çok mahalle tesisleri yapıp çocuklarımızı yoğunlaşabilir kılmak, o bölgenin gençlerine spor yapacak açık ve kapalı alanları tesis etmek çok önemli." diye konuştu.

Sporun en önemli konulardan biri olduğunun altını çizen Şahin, "Eğer bu şehrin, şehirler yarışında hak ettiği noktaya gelebilmesini istiyorsak insana yatırım yapacağız. Amatör spor temel demek. Bu işi temelden yapmazsak bu iş olmuyor. Temelden çocuklarımızı geleceğe hazırlamazsak bu iş olmuyor. Spor birçok sorunun da aslında baştan çözümü." dedi.

Vali Davut Gül de Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde amatör spor kulüplerinin malzeme sıkıntını ortadan kaldırmaya çalıştıklarını anlatarak, "Amatör ruhuna uygun olarak çocuklarımızın gençlerimizin daha çok spor yapmalarını sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ise spor adına yapılan her şeyin çok kıymetli olduğunu belirterek "Özellikle gençlerimize yapılan yardımlar, takımlarımızın geleceği için, onların istikbali için çok önemlidir. Gençlerimizi çeşitli nahoş topluluklar içerisine itmektense spor alanlarına çekip, spor alanlarında onların hem beyinsel hem fiziksel gelişimine sağlamak çok önemli. Bu vesileyle yapılan yardımları çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sporculara malzemeleri teslim edildi.

Kaynak: AA