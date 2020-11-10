Gaziantep'te 743 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
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Gaziantep'te 743 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

10.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:43
Gaziantep'te 743 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 743 kişiye para cezası kesildiGaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 726 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal...

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 743 kişiye para cezası kesildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 726 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten ceza uygulandı. Denetimlerde, 17 şahsa ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan ceza kesildi.

Ayrıca 447 iş yerinde yapılan denetimlerde ise 1 iş yerine kural ihlalinden yaptırım uygulandı - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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