Gaziantep'te 726 kişiye koronavirüs cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Gaziantep'te 726 kişiye koronavirüs cezası

10.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 10.11.2020 09:52
Gaziantep'te 726 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 726 kişiye, para cezası verildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 726 kişiye, para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün kent genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği belirlenen 726 kişiye, 900'er lira idari para cezası kesildi. Denetimde karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişi de 3150'şer lira ceza kesilerek, yurda yerleştirildi.

Denetimler sırasında kontrol edilen 447 iş yerinden birine ise kurallara uymadığı için idari yaptırım uygulandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

İlgili Haberler

Son dakika haber | Eskişehir'de maske takmayan 3 kişiye para cezası
Son dakika haber | Eskişehir'de maske takmayan 3 kişiye para cezası
Polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi
Polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi
Karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası
Karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Berat Albayrak Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Karabağ Fenerbahçe Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 726 kişiye koronavirüs cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 09:56:19. #1.15#
title