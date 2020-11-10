Gaziantep'te 726 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 726 kişiye, para cezası verildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 726 kişiye, para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün kent genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği belirlenen 726 kişiye, 900'er lira idari para cezası kesildi. Denetimde karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişi de 3150'şer lira ceza kesilerek, yurda yerleştirildi.

Denetimler sırasında kontrol edilen 447 iş yerinden birine ise kurallara uymadığı için idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ