Gaziantep'te 72 litre etil alkol ve 15 litre dökme alkol ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 72 litre etil alkol ile 15 litre dökme alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ilçesindeki bir evde kaçak alkol imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin evde yaptığı aramada, satışa hazır hale getirilen 72 litre etil alkol ile 15 litre dökme alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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