23.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:35

Gaziantep'te 710 polisle uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 710 polisin katılımıyla düzenlenen ve 24 saat süren operasyonda, 31 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, 710 polisin katılımıyla Yetipede Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzeledi. Helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan ve 24 saat süren operasyonda, ablukaya alınan mahalledeki tüm sokak girişleri kapatıldı. Polis ekipleri, şüpheli buldukları kişi ve sürücüleri durdurup, arama yaptı, bazı adreslere ise özel harekat polisleri baskın düzenledi. 40 ev, 62 umuma açık yer ile 820 araç ve 3 bin 465 kişinin arandığı operasyonda; 4 işletmeye kimlik bildirmedikleri için, 6 kişiye ise fuhuş suçundan işlem yapıldı.

Polisin arama yaptığı adreslerde; 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 100 gram esrar, 900 gram metamfetamin, 230 gram bonzai, 150 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 6 tabanca ve 4 pompalı tüfek ele geçirildi, 31 kişi ise gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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