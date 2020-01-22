Gaziantep'te 710 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu

22.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:42

Gaziantep'te, 710 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinasyonunda, narkotik, terör ve asayiş olayları olmak üzere kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Güneykent, Bülbülzade ve Anıttepe mahallelerinde 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle araçların ve şüphelilerin arandığı operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları da trafik ekiplerince kontrol edildi.



Operasyona, aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 710 polis katıldı.

Kaynak: AA