Gaziantep'te 700 Kök Hint Keneviri Ele Geçirdi
Gaziantep’in Araban ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Araban İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda Fakılı Kırsal Mahallesi Yeniyurt mezrasında H.D. (60) isimli şahsın evinin bahçesinde arama yaptı. Ekipler aramada 700 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi.
H.D. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP
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