Gaziantep'te 700 Kök Hint Keneviri Ele Geçirdi

Gaziantep'te 700 Kök Hint Keneviri Ele Geçirdi

Gaziantep’in Araban ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gaziantep'te 700 Kök Hint Keneviri Ele Geçirdi

Gaziantep'in Araban ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Araban İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda Fakılı Kırsal Mahallesi Yeniyurt mezrasında H.D. (60) isimli şahsın evinin bahçesinde arama yaptı. Ekipler aramada 700 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi.

H.D. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.