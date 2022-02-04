Gaziantep'te 7 yılda 152 bin 131 kişi kanser taramasından geçti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve hizmete aldığı Mobil Mamografi Tarama Aracı ile 7 yılda 152 bin 131 kişiye kanser taraması yaptı, 70 bini aşkın kişiye kanser türlerine ilişkin eğitim verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kanserde erken teşhis için modern teknolojiyi kullanarak şehirdeki her kadının hayatına dokunan Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı ile Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kurulan KETEM ve Mobil Mamografi Tarama Aracı sayesinde 7 yılda toplamda 152 bin 131 kişinin kanser taraması yapıldı, 70 binin üzerinde vatandaşa de kanserle ilgili eğitim verildi.

Kansere karşı mücadelede önemli noktalardan biri olan erken tanı için şehirde yaşayan 40-69 yaş aralığında bulunan kadınlara meme, 30-65 yaş aralığında bulunan kadınlara rahim ağzı ve 50-70 yaş aralığında bulunan vatandaşlara ise kolon kanserlerinde tarama, teşhis ve gerekse de tedavi olanaklarını artırmaya yönelik faaliyet yürütülüyor.

Kentte yapılan ücretsiz kanser tarama faaliyetlerinin mevcut talebi karşılayamaması ve kadınların mevcut merkezlere ulaşımı konusuna da el atılarak Mobil Mamografi Tarama Aracı'nı devreye sokan GBB, sağlık tesislerine ulaşımı zor olan mahalleler ve kırsalda da taramalarını sürdürüyor.

KETEM ve Mobil Mamografi Tarama Aracı'nda muayene olup erken tanıyla tedavi sürecine giren kadınlar, büyükşehir belediyesinin sunduğu hizmet sayesinde yendiklerini belirtti.