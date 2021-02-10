Gaziantep'te 7 ton etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol taşıyan bir kamyonun kente geleceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu batı gişelerinde durduran ve arama yapan ekipler, 7 ton etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak