Gaziantep'te 7 ton etil alkol ele geçirildi
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Gaziantep'te 7 ton etil alkol ele geçirildi

10.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:02
Gaziantep'te 7 ton etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol taşıyan bir kamyonun kente geleceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu batı gişelerinde durduran ve arama yapan ekipler, 7 ton etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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