Gaziantep'te 7 ton etil alkol ele geçirildi
10.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:02
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol taşıyan bir kamyonun kente geleceği bilgisine ulaştı.
Söz konusu kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu batı gişelerinde durduran ve arama yapan ekipler, 7 ton etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak