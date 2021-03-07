Gaziantep'te 7 suçtan aranan zanlı yakalandı
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Gaziantep'te 7 suçtan aranan zanlı yakalandı

07.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:22
Gaziantep'te 7 suçtan aranan zanlı yakalandı

Gaziantep'te 7 suçtan aranan ve hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te 7 suçtan aranan ve hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İL Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan 7 dosyadan aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.K'nin İstiklal Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmada gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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