Gaziantep'te 7 suçtan aranan zanlı yakalandı

Gaziantep'te 7 suçtan aranan ve hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İL Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan 7 dosyadan aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.K'nin İstiklal Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmada gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar