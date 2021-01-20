Gaziantep'te 7 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda bir araç ve adreste yaptıkları aramada, 7 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.K, T.G, S.K. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş