Gaziantep'te 7 kilogram esrar ele geçirildi
20.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:52
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda bir araç ve adreste yaptıkları aramada, 7 kilogram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.K, T.G, S.K. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş