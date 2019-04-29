Gaziantep'te 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı ve eğitimli narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyonda 7 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı ve eğitimli narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyonda 7 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu doğu gişelerinde arama noktası oluşturdu. Polislerin, durdurduğu bir otomobilde eğitimli köpek kullanarak yaptığı aramada gizli bölmelere saklanmış 7 kilo esrar ele geçirdi.

Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

Kaynak: DHA
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