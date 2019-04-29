Gaziantep'te 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı ve eğitimli narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyonda 7 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı ve eğitimli narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyonda 7 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu doğu gişelerinde arama noktası oluşturdu. Polislerin, durdurduğu bir otomobilde eğitimli köpek kullanarak yaptığı aramada gizli bölmelere saklanmış 7 kilo esrar ele geçirdi.
Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
- Gaziantep
Kaynak: DHA