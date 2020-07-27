Gaziantep'te 7 gün boyunca eylemler yasaklandı
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Gaziantep'te 7 gün boyunca eylemler yasaklandı

Gaziantep Valiliği, Kurban Bayramı dolaysıyla yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentte 7 gün boyunca tüm eylemleri yasakladı.

Gaziantep'te 7 gün boyunca eylemler yasaklandı
27.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:35

Gaziantep Valiliği, Kurban Bayramı dolaysıyla yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentte 7 gün boyunca tüm eylemleri yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının toplu eylem/etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirler salgın sürecinde alınmıştır ve alınmaya devam edilmektedir. Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşlarımızın kıyafet ve kurbanlık alma sırasında ve özellikle kurban satış ve kesim yerlerinde oluşturacağı, bununla birlikte toplumsal ve geleneksel etkinlikler vasıtası ile oluşacak kalabalıkların korona virüs salgınını artırma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, bu minvalde mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi, toplum sağlığını muhafaza etmek, korona virüs salgınını engellemek, yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçebilmek amacıyla gerekli kararların alınması ihtiyacı doğmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek (siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, yardım toplama faaliyetleri gibi her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 27 Temmuz 2020-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında 7 gün boyunca genel asayiş ve kamu düzeninsı korunması için valilik makamının oluru ile yasaklanmıştır." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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