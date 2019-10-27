Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

27.10.2019 16:06
Gaziantep'te 7 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.

Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen 7 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda sahte ikamet izin belgesi ele geçirildi.

Göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Kaynak: AA
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