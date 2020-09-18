Gaziantep'te 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA