Gaziantep'te 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
18.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:20
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA