Gaziantep'te 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Gaziantep'te 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
18.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:20

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 7 bin 944 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Fırat Özdemir
Fırat Özdemir
AA Editörü
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