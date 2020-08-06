Gaziantep'te 7 bin 500 kişiyle koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te 7 bin 500 kişiyle koronavirüs denetimi

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte 7 bin 500 personelle koronavirüs denetimi yapıldığını söyledi.

Gaziantep'te 7 bin 500 kişiyle koronavirüs denetimi
06.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:53

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kentte 7 bin 500 personelle koronavirüs denetimi yapıldığını söyledi. Kentteki vaka artışlarına ilişkin de konuşan Vali Gül, "Burada rakamlara takılmaya gerek yok. Biz tedbiri alıyoruz. Tedbir almadığınız zaman 3-5 günde Türkiye'nin en yüksek vakasına ulaşabilirsiniz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda 81 ilde yapılan koronavirüs denetimi Gaziantep'te, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla yapıldı. Kent merkezindeki marketlerde denetime katılan Vali Gül, yapılan çalışmalara 7 bin 500 personelin katıldığını ifade etti.

'GAZİANTEP ÖZELİNDE BİR ARTIŞ YOK'Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Gül, kentteki vaka artış sayısına takılı kalınmaması gerektiğini belirterek şunları dedi: "Gaziantep özelinde bir artış yok. Zaman zaman Türkiye genelinde bir artış ve azalış oluyor. Burada rakamlara takılmaya gerek yok. Biz tedbiri alıyoruz. Tedbir almadığınız zaman 3 günde Türkiye'nin en yüksek vakasına ulaşabilirsiniz. Tedbir aldığınız zaman 3 günde 5 günde Türkiye'nin en az vaka sayısına ulaşabilirsiniz. Bize düşen görev vatandaşlarımızın duyarlı olması açısından uyarılması. Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verirken, bunu uygun şartlarda vermesi. Maskeye, mesafeye temizliğe, dikkat edilmesi sağlık sisteminin düzenli olarak işlemesi, bunları da olabildiğince yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz. Bunlara uyduğumuzda da vaka sayılarının yüksek ya da alçak olmasının çok bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz" dedi. 'HEMŞERİMİZİN 3 HASTANE 5 HASTANE GEZMESİNE GEREK KALMAYACAK'Vali Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan video konferansın içeriğine de değinerek, şöyle devam etti: "Sayın Bakanımızdan talimatları aldık, yapılması gerekenleri yaptık. Sağlık bakanımızın talimatından önce bizim zaten çağrı sistemi çalışmamız vardı. Bir 444'lü çağrı sistemimiz olacak. Bu çağrı sistemimizi insanlar aradığında Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere kiraladığı araçlarla onları evinden alacağız ya da evine bırakacağız. Testleri evinden alacağız. Bunun anlamı şu; hastalarımızı, vatandaşlarımızı, hastalık şüphesi olan hemşerilerimizi olabildiğince evinde tutmak, tedavilerini evlerinde gerçekleştirmek. Evde sağlık sistemini yaygınlaştırmak. Bunu yaptığımızda hemşerimizin 3 hastane 5 hastane gezmesine gerek kalmayacak. Test olması için 1 saat, 2 saat, 3 saat kuyrukta beklemeyecek. Sonucunu öğrenmek için gelip gitmek zorunda kalmayacak. Toplu taşımayı kullanmayacak. Özetle herkese birinci sınıf sağlık hizmetini evinde sunacağız. Gaziantep'te bizim başlattığımız çalışmayı talimatını alarak daha da yaygınlaştırmış olacağız" diye konuştu.Vali Gül ve Başkan Fatma Şahin daha sonra denetim yapılan marketteki vatandaşlara maske dağıttı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı 3. Sayfa
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Çorum Valisi, 'Vaka artış hızı yükseldi' diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var Güncel
Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var
Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi 3. Sayfa
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı
Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim
Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu
Magazin Gupse Özay Acun Ilıcalı Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Erol Bulut Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Süleyman Hurma Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Çocuk Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 7 bin 500 kişiyle koronavirüs denetimi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 18:35:38. #1.15#
title