Gaziantep'te, 696 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 696 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün polis ekiplerince kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 661, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 25, kısıtlamayı ihlal eden 20 yaş altındaki 9 kişiye idari para cezası kesildi. Açıklamada, ayrıca denetimler sırasında karantina adresini terk ettiği belirlenen bir kişinin ise idari para cezası uygulanarak yurda yerleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ