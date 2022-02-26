Gaziantep'te 690 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 690 bin makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 690 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep'te gümrük kaçağı makaron sevkiyatı yapan bir ticari araca operasyon düzenleyen KOM ekipleri 690 bin makaron ele geçirdi.

Gaziantep'te gümrük kaçağı makaron sevkiyatı yapan bir ticari araca operasyon düzenleyen KOM ekipleri 690 bin makaron ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KOM ekipleri yürüttüğü çalışmalar kapsamında kente yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron sokulduğu bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Şehitkamil ilçesinde seyir halinde olan bir ticari aracı durdurarak arama yapan ekipler araçta 690 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 690 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep'te 690 bin makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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