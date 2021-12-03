Gaziantep'te 690 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 690 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 690 bin kaçak makaron ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 690 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 690 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Şehitkamil ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda 690 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.


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Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

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