Gaziantep'te 69 bin 736 paket sahte deterjan ele geçirildi

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda, 69 bin 736 paket sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait ambalajlara konulmuş 69 bin 736 paket sahte deterjan ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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