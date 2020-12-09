Gaziantep'te, 688 kişiye koronavirüs cezası
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Gaziantep'te, 688 kişiye koronavirüs cezası

09.12.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:50
Gaziantep'te, 688 kişiye koronavirüs cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüsle mücadele tedbirlerini ihlal eden 688 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüsle mücadele tedbirlerini ihlal eden 688 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 347, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 337, kısıtlamayı ihlal eden 20 yaş altındaki 1 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerini ihlal eden 3 kişi ise 3150'şer lira idari para cezası kesilerek yurda yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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