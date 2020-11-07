Gaziantep'te 677 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 677 kişiye para cezası kesildiEdinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 677 şahsa sosyal mesafe...